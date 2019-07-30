Москва, 30 июля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Возложив вину на собственное поражение на выборах на «внутренние силы», бывший президент Украины Пётр Порошенко фактически признал, что Россия не оказывает никакого влияния на политическую жизнь Украины. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я удивился, что и Аваков ему гадил, как мог, и Шарий, и какие-то другие личности. Но все, он говорил, внутри страны. А про Россию ничего не сказал. Или методичка кончилась, или не гадила ему всё-таки Россия», — заявил Барабанов.

Ранее на Украине вышло интервью с бывшим президентом страны Петром Порошенко. Экс-глава государства в нём заявил о том, что против него играли «организованные группы» внутри страны.

«Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет… Потому что мы имеем поддержку людей… Столько, сколько защитили, столько и есть», — отметил Порошенко.