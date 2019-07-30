Москва, 30 июля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Несколько изменилась методика, Росстат изменил подсчёт доходов и расходов», — отметил глава Минтруда.

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Напомним, накануне Росстат сообщил, что в I квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 20,9 млн человек, что составляет 14,3% населения страны. На аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 13,9%.

В самом Росстате рост бедности объяснили опережающим увеличением размера прожиточного минимума относительно темпов инфляции.

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