Рига, 30 июля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Экс-глава латвийской дипломатии Янис Юрканс считает, что влияние внешних сил подталкивает Латвию финансировать «войны прошлого». Однако экс-министр напоминает, что Латвия всегда будет чувствовать «бок России». В интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze Юрканс подчеркнул, что для Латвии будет лучше, если этот «бок» будет теплым.

Kenneth C. Upsall Латвия

Запугивание латвийского населения о будто бы агрессивной России приводит к тому, что общество всё больше уверенно в целесообразности большего выделения средств для НАТО, считает Юрканс. Выделяемые 2% от ВВП на военную сферу, по его мнению, следовало бы лучше вкладывать в образование молодежи.

По словам Юркенса, в Латвии готовятся к войнам «вчерашнего дня», и проводимая подготовка не соответствует вызовам ближайшего будущего, связанных с технологиями, искусственным интеллектом и кибероружием. Такое положение, заявил Юркенс, выгодно США, которым нужно избавляться от устаревшего оружия, а Латвия — выгодное место, где его можно продать.

Назвав примитивным тезис о том, что Латвия — не мост между Россией и Европой, экс-министр заявил, что географическое положение Латвии — величайшее природное богатство, которым надо пользоваться.

«Если мы продолжим пугать жителей тем, что «русские идут», а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем», — считает Юрканс (цитата по BB. lv).

Экс-глава МИД также разочарован тем, что новый президент Эгилс Левитс поддерживает перевод образования на латышский язык. Такая позиция, считает Юркенс, не позволит Левитсу создать солидарность внутри латвийского общества, а, скорее, наоборот, осложнит ситуацию.

«Чтобы реализовать в Латвии «солидарность», ему надо знать, как обратиться к тому русскому, которого уже оттеснили до Зилупе. Запретив русским получать основное образование на родном языке?» — рассказал экс-глава МИД.

Не уверен бывший глава латвийской дипломатии и в том, что Левитс проявит себя в качестве «революционера» и предоставит права голоса «негражданам» на муниципальных выборах.

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«Ему же надо думать про второй срок. И чтобы его добиться, он постарается быть не революционером, а сторонником национальной «религии», — предположил Юрканс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Янис Юрканс заявлял, что в Латвии идет процесс милитаризации общественного мнения, который необходим прежде всего для оправданий больших расходов на оборону

Экс-министр также считает, что воссоединение Крыма с Россией продиктовано исключительно волей граждан полуострова, в связи с чем он поддерживает этот шаг. По его мнению, обвинения России в том, что она нарушила международное право, присоединив Крым, несостоятельны.

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Янис Юрканс — латвийский политик. Бывший министр иностранных дел Латвии (1990−1992). Депутат 5-го, 6-го, 7-го и 8-го Сеймов.