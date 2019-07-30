Париж, 30 июля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В министерстве финансов Франции заявили, что дефицит бюджета страны в июне увеличился на 18,4 млрд евро, сообщает Le Figaro.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

«Совокупный дефицит за первые шесть месяцев 2019 года составил 77,3 млрд евро против 58,9 млрд евро на конец июня 2018 года», — говорится в заявлении министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил, что дефицит госбюджета страны не должен превысить 3,2%.

Ожидается, что государственный дефицит в 2019 году составит 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) против 2,6% в 2018 году.