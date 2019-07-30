Сочи, Краснодарский край, 30 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. В городских кварталах Сочи замечены американские тараканы, которые считаются одними из самых крупных видов этого отряда. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Сочинского национального парка.

Сочинский национальный парк Американский таракан — Periplaneta americana

Как американский таракан (Periplaneta americana) попал на территорию города-курорта, неизвестно: специалисты объясняют появление насекомых как непреднамеренным завозом, так и бегством из террариумов — тараканов часто содержат как экзотическое крупное насекомое либо корм для ящериц и змей. При этом, говорят в Сочинском нацпарке, шансы «закрепиться» на Черноморском побережье у американского таракана довольно высокие.

Длина тела американского таракана достигает пяти сантиметров, а с учетом усиков — превышает девять сантиметров. Таракан красно-коричневого цвета, отлично летает. Происхождение ведет из Африки, однако встречается по всему миру: живет как в зданиях, так и в природной среде. Считается опасным вредителем: переносит инфекции, может вызвать аллергию у человека, может портить продукты. Впрочем, есть у него и плюс — например, во Вьетнаме именно этот вид тараканов употребляют в пищу в жареном виде.