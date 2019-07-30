Москва, 30 июля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. В целом на нефтяном рынке ситуация остается стабильной. Котировки нефти Brent консолидируются в узком диапазоне $64,66−61,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако локальный сегодняшний рост был вызван ожиданиями относительно решения ФРС США по базовой ставке. Рынки ожидают ее снижения, тем самым это может поддержать спрос на энергоносители», — пояснил эксперт.

В свою очередь? глобальные риски по-прежнему актуальны и они сдерживают рост нефти. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики, ориентируясь на прогнозы Международный валютный фонд, а также ряд рейтинговых агентств, которые говорят о снижении прогнозов мирового ВВП.

«В ближайшей перспективе ситуация на нефтяном рынке может разрешиться, но после заседания ФРС США, а также после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго. Предварительные данные по запасам опубликует API уже сегодня, 30 июля», — отметил Исмаилов.

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