Москва, 30 июля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Порядок в Москве будет обеспечен, заявил 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ, комментируя возможность проведения в столице новых несанкционированных митингов.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

«Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно. Но я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это всё не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей. Должен сказать, что порядок в городе будет обеспечен. И по-другому не может быть», — сказал он.

Ранее он назвал события 27 июля в Москве спланированными беспорядками.

«Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался», — отметил мэр города.