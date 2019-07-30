Калуга, 30 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. К длительным срокам лишения свободы за совершение убийств и других преступлений в составе банды приговорены решением Московского окружного военного суда семь членов межрегионального преступного сообщества, в которое входили порядка сотни участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России. Решение вынесено 30 июля.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Следствием и судом доказано, что с 2003 по 2007 годы бандиты совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира в Брянской и Калужской областях. Мотивом расправы стала борьба за власть и сокрытие своей преступной деятельности. Кроме того, банда участвовала в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Приговором суда руководителям преступного сообщества Игорю Галанцеву и Сергею Новгородову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Остальные пять человек приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 24 лет. Отбывать наказание осужденные буду в исправительной колонии особого режима.