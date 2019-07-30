Собянин: Либертарианская партия отказалась проводить согласованный митинг
Москва, 30 июля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Либертарианской партии предложили провести согласованный митинг 3 августа на проспекте Сахарова в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
Он ответил на вопрос журналистки о готовящейся акции в Москве 3 августа.
«Либертарианской партии, которая заявила о желании провести митинг, было предложено организовать его на проспекте Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведён такой же митинг. По их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан», — сказал Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что все пострадавшие участники митинга 27 июля в Москве выписаны из больницы.