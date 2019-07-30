Москва, 30 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Внутренний валовый продует (ВВП) России должен ускориться в третьем квартале 2019 года благодаря реализации нацпроектов. Соответствующий прогноз содержится в специальном исследовании, опубликованном на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Динамика индикаторов инвестиционной активности также оставалась неустойчивой. По оценкам Банка России, во втором квартале 2019 годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5−1%. В третьем квартале 2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8−1,3%», — сказано в отчёте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.