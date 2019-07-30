Ярославль, 30 июля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В ярославской полиции отказались возбуждать дело по факту нападения на участницу одиночного пикета во время визита в Ярославль министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участница пикета Татьяна Шамина. Как следует из письменного ответа отдела МВД РФ по Ленинскому городскому району, организатором публичного мероприятия не были нарушены правила проведения одиночного пикета.

Татьяна Шамина после пикета

«Заявление было подано 15 июля, отказ в возбуждении административного дела был подписан 17 июля. Ответ районного отдела полиции был якобы направлен мне по почте, но я его не получала. Устно мне сказали, что нападавшие на меня не установлены. За два дня это крайне сложно сделать. Очень «масштабная» получается проверка», — заявила корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Шамина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM помощник депутата Ярославской областной думы Татьяна Шамина стояла с одиночным пикетом возле здания онкологической больницы. С ее слов трое неизвестных порвали плакат и начали выкручивать ей руки.

«Я сейчас пишу новое заявление, так как усматриваю в действиях нападавших признаки уголовного преступления. Помимо полиции я обратилась в областное управление следственного комитета», — рассказала Татьяна Шамина.

Помощник депутата также намерена настаивать, чтобы материалы полицейской проверки были направлены в Следственный комитет.