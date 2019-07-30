У Зеленского отказались от досрочных местных выборов
Киев, 30 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. На Украине необходимо завершить формирование объединенных территориальных громад (ОТГ) перед тем как проводить досрочные местные выборы. Об этом 30 июля заявил на брифинге в Киеве руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.
По его словам, пока на Украине нет юридического механизма для проведения досрочных местных выборов.
При этом он выразил сомнения относительно того, что новый созыв парламента заработает до 1 сентября. Богдан напомнил, что Центральная избирательная комиссия сформирует окончательный состав парламента после завершения судебных процессов, которые проходят по итогам парламентских выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля ЦИК Украины получила протоколы с мокрыми печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий (ОИК). «ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии одномандатного округа №69 (Закарпатская область). Приняты оригинальные протоколы об итогах голосования от всех 199 ОИК», — сообщила пресс-служба ЦИК. По данным ЦИК, явка на парламентских выборах составила 49,84%.По итогам обработки 100% электронных протоколов, в Раду проходят: партия «Слуга народа» (43,16%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%), партия «Голос» (5,82%).