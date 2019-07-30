Москва, 30 июля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Темпы роста экономики России с начала 2019 года ниже, чем ожидал Центральный банк (ЦБ) РФ. Это признал сам Центробанк в подготовленном отчёте о российской экономике за июнь 2019 года, который размещён на официальном сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса», — сказано в документе.

В тоже время в исследовании отмечено, что в июне 2019 года экономическая активность повысилась. Также улучшилась динамика показателей потребительского спроса и ускорился рост промышленного производства. Однако авторы исследования не исключают, что подобная позитивная динамика может носить временный характер.