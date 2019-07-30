Москва, 30 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Незарегистрированные кандидаты начали митинги до решения о регистрации на выборах в Московскую городскую думу, заявил 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. А незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции ещё до решения об их регистрации или отказа в регистрации. Жалобы в избирком появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо законы не нарушают», — отметил Собянин.

Он считает, что причина — не в регистрации на выборах, а в желании нелегитимным путём присвоить власть.

«Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живём!» — сказал мэр.