Жителей Великобритании предупредили о проливных дождях и грозах
Лондон, 30 июля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В ближайшее время в некоторых районах Великобритании пройдут дожди, поэтому из-за неблагоприятных погодных условий, возможны, «подтопления домов и предприятий». Об этом, как передает Press Association, сообщили 30 июля в метеорологической службе страны.
По словам синоптиков, суровые погодные условия ожидаются на большей части территории страны, местами выпадет от 20 мм до 30 мм осадков.
«Существует некоторая вероятность подтопления домов и предприятий во время прогнозируемых грозовых ливней», — говорится в сообщении метеорологической службы.
Напомним, на прошлой неделе в Кембридже был зафиксирован температурный рекорд — 38,7 °C, который превысил предыдущий — 38,5 °C, зафиксированный в Фавершеме в августе 2003 года.