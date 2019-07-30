Хух-Хото, Китай, 30 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Чжао Чжихун, обвиненный в множественных убийствах и изнасилованиях, был казнен во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщили в Верховном народном суде КНР, передает 30 июля агентство Синьхуа.

Китайский суд

После вынесения смертного приговора Верховным народным судом Китая, он был приведен в исполнение Промежуточным народным судом города Хух-Хото во Внутренней Монголии на севре Китая.

Суд подтвердил, что в период с сентября 1996 по июль 2005 года Чжао свершил 17 преступлений, включая умышленные убийства, изнасилования, грабежи и кражи во множестве районов Внутренней Монголии.

В результате его действий было убито шесть человек и изнасиловано две девочки возрастом 14 лет, а также еще 10 взрослых женщин, сообщили в суде, который отметил, что преступления Чжао носили особо зверский и рецидивистский характер, что требовало высшей меры наказания даже несмотря на признание Чжао в совершенных преступлениях.

Отметим, что судом Внутренней Монголии казненный преступник также был лишен всех политических прав до конца жизни, а также оштрафован на 53 тыс. юаней ($8464). Чжао также отказался от встречи с родными и близкими перед исполнением приговора.