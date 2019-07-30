Киев, 30 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. «Киев должен учитывать, что для Кремля газ имеет «привкус политики» и используется «в качестве инструмента влияния», а не как обычный товар». Об этом 30 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Олег Голубенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Де-юре, мы — независимое государство. Де-факто, мы экономически, энергетически зависим от нашего северо-восточного соседа. В данном случае газ имеет привкус политики и используется как определенный инструмент влияния. Мы понимаем, что газ может использоваться как инструмент влияния на нашу экономику, на наши политические решения, на наши стратегические замыслы и планы», — заявил Голубенко.

Эксперт напомнил, что правительство и руководство компании «Нафтогаз Украины» провалило планы по наращиванию газодобычи.

«За последние 28 лет мы не были способны действительно стать независимой республикой экономически и энергетически. Не обеспечили в полной мере диверсификацию поставок энергоресурсов, … не развили свою собственную добычу», — констатировал Голубенко.

Он считает, что Киеву придется пойти на уступки в газовых переговорах с Кремлем и отказаться от получения дохода от транзита российского газа.

«В данном случае мы вынуждены идти на определенные договоренности, на определенные компромиссы. Вопрос в том, какой будет цена всего этого? Все зависит от условий, на которых будут базироваться переговоры. Мой прогноз: Россия будет пытаться перевести отношения не на долгосрочную перспективу, а будет пытаться в ручном режиме влиять на нас — давать нам столько газа, чтобы наша ГТС не превратилась в металлолом, но, и чтобы мы не получали какие-то доходы», — подытожил Голубенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у компании есть план «Б» на случай, если переговоры с российским «Газпромом» по транзиту газа будут неудачными. Он считает, что Киев сможет получить компенсацию от Кремля «через новый судебный процесс в Стокгольме», если «Газпрому» удастся построить «Северный поток — 2».