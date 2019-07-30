Чебоксары, 30 июля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Чувашии в вузах конкурс на одно бюджетное место составляет 5,8 человек, в средних профессиональных образовательных учреждениях — 1,5 человека. Самые большие конкурсы — по направлениям подготовки «Стоматология» и «Экономика» в вузах, где на одно место претендуют соответственно более 48 и 33 человека соответственно, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минобразования Чувашии.

Cap.ru Данные минобразования Чувашии

По данным министерства, в вузы подано более 14,5 тыс. заявлений, конкурс составляет 5,8 человек на одно бюджетное место. Самый большой конкурс — в Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова (8,2 человека на одно бюджетное место) и Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я Яковлева (6,9 человек).

На отдельные направления подготовки и специальности конкурс в разы выше. К примеру, в ЧГУ по направлению подготовки «Стоматология» на одно бюджетное место претендуют более 48 человек, «Менеджмент» — 33 человека, «Экономика» — 24 человека, «Государственное и муниципальное управление» — более 29 человек, «Юриспруденция» — около 19 человек, «Педиатрия» — более 15 человек, «Фармация» — 13 человек. В педвузе самыми популярными направлениями являются «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогика и психология девиантного поведения», где на одно место претендуют соответственно более семи и девяти человек.

В техникумы и колледжи для получения рабочих профессий подано 2 тыс. заявлений, а для получения специальностей среднего профессионального образования — 10,2 тыс. заявлений. В среднем — 1,5 человека на одно бюджетное место.

По данным минобразования, среди специальностей среднего профобразования более востребованы такие направления подготовки, как монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, строительство зданий, информационные системы и программирование, электроснабжение (по отраслям), лечебное и акушерское дело, поварское и кондитерское дело. Из рабочих профессий наиболее высокий спрос по программам подготовки операторов станков с программным управлением, графических дизайнеров, электромонтеров и сварщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, приём абитуриентов в Чувашии ведут 26 профессиональных образовательных организаций и 12 образовательных организаций высшего образования. В этом году предусмотрено 10 651 бюджетное место, что на 477 мест (или на 4,3%) меньше, чем было годом ранее.