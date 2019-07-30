Симферополь, 30 июля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Власти Крыма изымут у жителей Симферопольского района более пяти с половиной гектаров земли под строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Соответствующее решение принято 30 июля на заседании правительства РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Изъять для государственных нужд в целях строительства и реконструкции автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный на территории Симферопольского района Республики Крым земельные участки, находящиеся в частной собственности граждан — четыре участка общей площадью 5,6 гектара, расположенных в Мирновском сельском поселении», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки ведётся в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Протяженность первой очереди новой дороги составляет 25 км, стоимость — 8 млрд рублей.

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