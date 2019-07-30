Воронеж, 30 июля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Воронеже недавно открытый памятник фабриканту и благотворителю Вильгельму Столлю стал жертвой вандалов — у скульптуры оторвали педали.

Пресс-служба администрации Воронежа Памятник Вильгельму Столлю. Церемония открытия

Об акте вандализма сообщила газета «Моё!» со ссылкой на своих читателей. Памятник давно облюбовали дети, которые залезают на него для фото, поэтому повреждение ему могло быть нанесено случайно. Впрочем, отмечает издание, самой педали рядом с монументом нет: возможно, кто-то отломал её специально и забрал на память. Кто и за чей счет будет приводить монумент в порядок, также пока неизвестно.

Как напоминает ИА REGNUM, памятник Вильгельму Столлю был открыт на пересечении улиц Карла Маркса и Студенческой 24 мая.