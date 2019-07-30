Москва, 30 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Количество бедных в России растет вслед за падением доходов населения. За первое полугодие граждане обеднели на 1,3%. Таким образом, падение доходов с 2014 года составило почти 10%. При этом количество граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года выросло на 0,4% до 14,3%. Фактически это седьмая часть населения России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Обеднение населения растет достаточно высокими темпами. Однако нельзя сказать, что правительство совсем ничего не делает, чтобы остановить этот процесс. В прошлом и текущем годах было принято решение по увеличению выплат нуждающимся до прожиточного минимума.

Также была принята программа подобно программе материнского капитала, а также было предложено внедрить ряд программ, которые предусматривают выплаты. Есть вероятность, что эти инициативы могут замедлить процесс, но вряд ли остановят», — считает эксперт.

Переломить же тенденцию возможно только в случае структурных экономических реформ, в следствие которых начнут расти доходы населения. Однако и этот процесс выхода граждан из бедности будет сложен. Виной этому является ЦБ РФ.

«Регулятор проводит политику поддержания кредитного цикла, по этой причине закредитованность россиян нарастает, соответственно, в будущем гражданам будет всё сложнее и сложнее погасить кредиты даже при условии, что доходы населения начнут расти. На текущий момент размер задолженности граждан РФ перед банками оценивается в 14,9 трлн рублей, что на 22,8% больше, чем годом ранее», — пояснил Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1 квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1 квартале 2018 года.

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