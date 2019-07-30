Ташкент, 30 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Узбекистане в январе-июне по новой методике расчета уровень безработицы составил 9,3%, что на 0,4% ниже, чем в первом квартале текущего года (9,7%), сообщает «Газета.uz» со ссылкой на Министерство занятости и трудовых отношений республики.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Издание отмечает, что с нынешнего года Минтруда проводит по новой методике разработку баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения, исследование домохозяйств по вопросам занятости, а также определение численности населения, нуждающегося в трудоустройстве.

По данным ведомства, социологическое исследование проводилось в 62 городах и районах республики, им охвачено 310 органов самоуправления граждан, 3100 домохозяйств и 16 425 граждан.

По итогам проведенного исследования уровень безработицы составил 9,3% к экономически активному населению, что

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Ферганской (10%), Андижанской (9,9%) и Сурхандарьинской (9,9%) областях, наиболее низкий — в Ташкенте (7,8%).

Уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,9%, уровень безработицы среди женщин — 13,4%.

Количество трудовых ресурсов страны составило 18,8 миллиона человек — прирост на 0,1% к показателю первого квартала, количество экономически активного населения достигло 14,6 миллиона человек (снижение на 0,4%), а экономически неактивного населения — 4,2 миллиона человек (прирост на 1,9%).

Число занятых в отраслях экономики достигло 13,2 миллиона человек (прирост на 0,2%).

Количество занятых в официальном секторе экономики составило 5,3 миллиона человек (снижение на 0,6%), занятых в дехканских хозяйствах выросло на 69,4%, предпринимателей без образования юридического лица — на 13,8% одновременно со снижением показателей занятых в юридических лицах в отраслях экономики на 1,7%.

«Совершенствование методологии исследования домохозяйств позволило определить более достоверные показатели занятых в неформальном секторе — 7,9 миллиона человек (59,8% от общего количества занятых). Из них занятых на временных разовых и сезонных работах — 1,6 миллиона человек, а также лиц, выехавших на работу за пределы республики, — 2,6 миллиона человек», говорится в сообщении.

В январе-июне в органы по труду обратилось за трудоустройством 345,1 тысячи человек. Из них трудоустроено — 119,8 тысячи лиц, привлечено к общественным работам — 213,6 тысячи, направлено на профессиональное переобучение — 8553, назначено пособие по безработице 6065 лицам.

Как сообщает Подробно. уз, узбекистанцы в текущем году заняли первое место по числу трудовых мигрантов в России, На первое июня 2019 года в России было зарегистрировано 2 188 835 мигрантов из Узбекистана. Год назад этот показатель составлял 2 017 830, а в 2017 году — 1 923 388.