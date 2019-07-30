Исламабад, 30 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия не готова участвовать в двусторонних переговорах с Пакистаном по поводу Кашмира, об этом 30 июля сообщает Geo TV.

Граница Пакистана и Индии

Выступая перед СМИ в Исламабаде, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что индийский Кашмир является спорной территорией, поэтому любые демографические изменения здесь недопустимы.

«Кашмир — это спорная территория, поэтому любые демографические изменения в оккупированном Кашмире не будут приняты ни Пакистаном, ни народом Кашмира». Шах Мехмуд Куреши

Напомним, отношения между Пакистаном и Индией остаются напряженными с самого начала независимого существования двух стран. Причиной противоречий является спорная территория Кашмира, за которую страны вели несколько кровопролитных войн.