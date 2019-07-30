Сеул, 30 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Бюджетные авиакомпании Южной Кореи продолжают сокращать число рейсов в Японию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

confused_me Самолет

По данным источников, с сентября текущего года южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines заменит свои самолеты Airbus A330, осуществляющие рейсы Инчхон — Фукуока, Инчхон — Осака и Инчхон — Окинава, на самолеты с меньшим количеством мест, а именно на Boeing 767 и Airbus A321.

Основной причиной сокращения числа рейсов и замены самолетов стало снижение спроса на авиабилеты в Японию из-за ухудшения отношений между странами.

Известно, что спрос на авиабилеты до Японии сократился на 5,4%, однако спрос на авиабилеты в Юго-Восточную Азию, напротив, увеличился на 9,4%, в Китай — на 2,1%.

Ранее, 29 июля представители Korean Air объявили, что планируют приостановить полеты между Пусаном и Саппоро с 3 сентября из — за низкого спроса. В июле 2018 года данным рейсом воспользовалось 2095 человек, однако в июле текущего года — лишь 1359 человек.

Известно, что в период с 16 по 30 июля из южнокорейского международного аэропорта Инчхона в Японию вылетело 467 249 человек, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили специалисты, бронирования билетов до Японии сократилось на 2% у крупных авиакомпаний, и на 5% у бюджетных авиакомпаний. Если отношения между странами не стабилизируется, спрос на путешествия в страну восходящего солнца продолжит падать.

По сравнению с июлем 2018 года число людей, воспользовавшихся рейсами авиакомпании Korean Air и следовавших до Японии, сократилось на 5,7%, Asiana Airlines — на 9,2%, Air Busan — на 13,8%, Jin Air — на 15,8%.

Известно, что с сентября компания Air Busan планирует сократить число рейсов из Тэгу в Осаку до одного в день, а также приостановить полеты между Тэгу и Токио. А авиакомпания Eastar Jet планирует приостановить полеты по маршруту Пусан — Осака и Пусан — Саппоро.