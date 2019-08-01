Врио губернатора области Алексей Текслер назвал ситуацию «бардаком» и потребовал его «прекратить». Как справляются с данной проблемой челябинские власти и как её решают в других городах России?

Челябинск в очередной раз погрузился в тошнотворную вонь. Жители Металлургического района ощущают её в районе выезда из города в сторону Екатеринбурга.

Текслер обеспокоен запахом канализации. Временному мэру Наталье Котовой он поручил объединить усилия с региональным органом Роспотребнадзора и навести порядок с очистными сооружениями.

В Хакасии прошло заседание правительства республики, на котором обсудили вопрос замены насосов очистных сооружений в посёлке Жемчужный Ширинского района. Из резервного фонда региона для устранения коммунальной аварии ранее выделили 4,8 млн рублей. По состоянию на 17 июля авансовый платёж был произведён в размере 75%. Срок поставки насосного оборудования — до 31 октября. Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил ускорить замену очистных сооружений.

16:38 30.07.2019

В отдельных регионах действуют на упреждение. Так, тамбовский губернатор Александр Никитин на рабочей встрече с генеральным директором ГК «Российские коммунальные системы» Игорем Дибцевым договорился к осени сформировать инвестиционную программу по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Тамбова на 2020 год. Власти подчёркивают, что необходимо синхронизировать ряд различных программ, в том числе по реконструкции коллектора по улице Гастелло. В ближайшее время будет определён план работы, объём инвестиций, также будет отрегулирована тарифная составляющая.

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Подробнее: Тамбовские власти и РКС сформируют инвестиционную программу на 2020 год

17:16 30.07.2019 Пока Челябинск погрузился в запах канализации, который связывают с плохой работой очистных сооружений и очисткой сточных вод, в отдельных волжских городах остроту проблемы планируют снять в рамках реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Средства на реализацию выделяет Новый банк развития. Ранее конкурсный отбор прошли пять городов Поволжья, где проблема по водоснабжению и очистке сточных вод близка «к критическому уровню», — Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары. Подробнее: Пять волжских городов получат средства на модернизацию водоснабжения

18:13 30.07.2019 В Челябинске запах нечистот выявлен на территории Ленинского района. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, на территории района есть целое озеро из нечистот. Стоит невыносимый запах. У граждан есть предположение, что это озеро появилось из-за перекачки из очистных сооружений. Интернет-пользователи уже посоветовали гражданам обратиться в мэрию. Читайте также: Запах нечистот выявлен ещё в одном районе Челябинска

05:42 31.07.2019 Проблема с вонью актуальна для многих регионов Поволжья, поэтому ещё в апреле нижегородское Заксобрание выступило с федеральной инициативой по разработке гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов. Читайте также: Володина и Матвиенко просят разработать нормативы по неприятным запахам

12:33 31.07.2019 Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин назвал туризм главным фактором загрязнения побережья озера Байкал. По его словам, очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод и не достигают установленные нормативы допустимых сбросов. Читайте также: В Минприроды назвали главный фактор загрязнения побережья Байкала

17:51 31.07.2019

18:04 31.07.2019 Губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал от ООО «Левобережные очистные сооружения» более активных действий по устранению причин неприятного запаха в Воронеже. Об этом говорилось 13 июля на очередном выездном совещании на ЛОС. «Мы внимательно проанализировали вашу инвестиционную программу: видны резервы, которые и надо направлять в современные технологии. Одно из таких направлений — как раз цех обезвоживания. В понедельник, 5 августа, ждем от вас детализированный график работ. В нем должны быть четко прописаны сроки подготовки и согласования всей необходимой документации на цех, а также сроки его возведения и сдачи в эксплуатацию», — обратился губернатор к руководству ООО «ЛОС». Читайте подробнее: Число жалоб от воронежцев на неприятный запах снижается

19:00 31.07.2019 В Казани на запах канализации пока не жалуются, однако жители города обеспокоены сбросом «непонятного происхождения» стоков в протоку Булак. Проблему уже изучают в минэкологии Татарии, на месте произвели заборы воды. Ждать результатов исследований необходимо около 5−7 дней. Читайте также: Минэкологии Татарии проверит Булак после видео со сбросом стоков