Москва, 30 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Масса независимых факторов свидетельствуют о серьёзном росте уровня бедности в России, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Росстата о том, что по сравнению с первым кварталом 2018 года количество жителей РФ, доходы которых ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года увеличилось на 0,4%. Хазин отметил, что такая статистика выглядит адекватно и похожа на правду, но уточнил, что реальные критерии определения бедности достаточно сложны, и вполне вероятно, что реальное количество бедных в России может намного превышать официальные цифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Вообще, когда у вас семь лет подряд спад в экономике, то роста доходов, как правило, не бывает, — сказал Хазин. — Другое дело, что официальная статистика врёт. Есть такое количество независимых факторов, которые показывают увеличение бедности, — это покупки в магазинах, объёмы взятой ипотеки, покупки автомобилей и прочее. Все эти показатели говорят об увеличении бедности в стране. В такой ситуации [нельзя] говорить о том, что у нас имеет место экономический рост, количество работающих растёт, но при этом почему-то средний доход 80% населения падает».

Кроме того, Хазин раскритиковал версию Росстата о том, что увеличение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума «объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», и признался, что ему такие объяснения представляются тяжёлым бредом. По словам экономиста, фактически речь идёт о том, что доходы граждан растут, но граница потребительского уровня растёт быстрее, хотя, как отметил Хазин, статистика трат в магазинах показывает, что они падают.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума за первые три месяца 2019 года достигло 20,9 млн человек, в то время как аналогичный показатель 2018 года составлял 20,4 млн человек.