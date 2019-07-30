Упрощённые сделки с недвижимостью «сыграют на руку» мошенникам
Москва, 30 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Упрощённый порядок совершения сделки с недвижимостью может сыграть на руку мошенникам. Гражданам стоит быть предельно внимательными при заключении сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
С другой стороны, нельзя исключать того, что данные изменения будут использованы разного рода мошенниками для преступлений, связанных с куплей-продажей недвижимости. При нотариальном заверении ответственность за сверку подписей и удостоверение личностей лежит на нотариусе и осуществляется на профессиональном уровне.
Как сообщает ИА REGNUM, 31 июля 2019 г. вступает в силу закон о государственной регистрации недвижимости. Теперь простая письменная форма договора, без удостоверения нотариусом, разрешена при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности.
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