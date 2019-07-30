Чебоксары, 30 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Чувашии сократилось число бюджетных мест в учреждениях профессионального образования. Если в прошлом учебном году было предусмотрено более 11,1 тыс. мест на бесплатной основе, то в этом году — 10,6 тыс., передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные министерства образования Чувашии.

Jirka Matousek Студенты на лекции

Приём абитуриентов ведут 26 профессиональных образовательных организаций и 12 образовательных организаций высшего образования. В этом году предусмотрено 10 651 бюджетное место, что на 477 мест (или на 4,3%) меньше, чем было годом ранее.

В министерстве образования отмечают, что почти половина бюджетных мест (5250 мест) запланирована по программам подготовки специалистов среднего звена. Если сравнивать с прошлым годом, то число бесплатных мест сократилось на 412 (или на 8,5%). Ещё 2230 бюджетников примут на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих — это на 585 мест меньше (или на 20,8%) предыдущего учебного года.

В вузах число бюджетных мест сократилось на 304 (или на 8,75%) — до 3171.