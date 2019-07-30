Воронеж, 30 июля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Воронежский арбитражный суд удовлетворил иск воронежского застройщика Антона Евсеева, который требовал признать отсутствующим у Министерства обороны РФ права собственности на 5,6 тыс. м железнодорожных путей. Об этом сообщило издание De Facto — резолютивная часть решения в картотеке арбитражных дел пока не опубликована.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Предметом спора стала недействующая железнодорожная ветка к военному аэродрому «Балтимор»: ветка проходит по участку по ул. 121-й Стрелковой Дивизии, 11, где компания бизнесмена реализует проект комплексной застройки. Евсеев также утверждал, что часть рельсов демонтирована, на протяжении ветки зарезервированы участки под детский сад, возводятся жилые дома для УФСИН и для Минобороны. Отметим, что в числе истцов на сайте Арбитражного суда указано ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, иск в суд бизнесмен направил весной. Юристы тогда не слишком высоко оценивали его шансы на победу.