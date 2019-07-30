Челябинск, 30 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. В Челябинске врио губернатора Алексей Текслер обеспокоился запахом канализации в Металлургическом районе. Временному мэру города Наталье Котовой поручено совместно с региональным органом Роспотребнадзора навести с очистными сооружениями порядок.

Великое зловоние. 1858

«Дышать же невозможно! Каждый раз в одном и том же месте стоит запах канализации», — цитирует его пресс-служба губернатора.

Врио Текслер добавил, что его не устраивает состояние очистных. И потребовал оперативно разработать план мероприятий по исправлению недочёта и затем отчитаться о решении этого вопроса.

«Надо прекратить этот бардак», — заявил временный глава области.