Ярославль, 30 июля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Михаил Никешин написал заявление об уходе с работы в думе на постоянной профессиональной основе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам депутат.

Duma.yar.ru Михаил Никешин

Как ранее сообщало ИА REGNUM Михаил Никешин был в числе 8 депутатов, в декларациях о доходах которых были обнаружены нарушения. Однако свое решение законодатель с проверкой не связывает.

«Решение о переходе с постоянной основы было принято не вчера, а еще задолго до историй с ошибками в моей декларации. Решение это взвешенное, без всякого давления со стороны коллег по думе и партии. Оно связано с расширением моей бизнес-активности в Ярославском районе. А бюджетные деньги, считаю, нужнее бюджету в это не простое время. Пусть лучше они будут направляться на решение социальных вопросов и проблем жителей», — рассказал Михаил Никешин.

Согласно поданной налоговой декларации, Михаил Никешин является самым богатым депутатом Ярославской областной думы. Его годовой доход в 2018 году составил 67 миллионов 9 тысяч рублей, супруга заработала еще 32 миллиона.

В нынешнем созыве Ярославской областной думы на постоянной основе работает 41 депутат из 50 избранных. В предыдущих составах число народных избранников, получающих заработную плату, не превышало половины численности областной думы.