Москва, 30 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ в августе начнет проверку деятельности пенсионных фондов, заявил 30 июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«По поручению президента [России Владимира Путина] с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами», — заявил Буксман в ходе заседания коллегии.

Так, отметил он, надзорное ведомство проверит факты возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.

Как сообщало ИА REGNUM, возможное изменение организационно-правовой формы Пенсионного фонда России и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), которое обсуждалось в правительстве РФ еще в 2017 году, может быть связано с коррупционными слухами вокруг деятельности этих организаций, считают эксперты.

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