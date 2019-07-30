Ферзиково, Калужская область, 30 июля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В ноябре 2019 года на базе Дугнинской сельской библиотеки Ферзиковского района Калужской области планируется открыть модельную библиотеку. Около пяти миллионов рублей федеральных средств будут направлены на пополнение книжного фонда и создание современного библиотечного пространства. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры области.

Admoblkaluga.ru Пополнение в сельскую библиотеку.

Модельная библиотека — это инновационное пространство с высокотехнологичными элементами библиотечного обслуживания. У сельских читателей появится канал доступа к мировым культурным ценностям, возможность быстрого и комфортного получения печатной и электронной информации. В ходе реализации проекта будет обеспечена возможность предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов.

Напомним, Калужская область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта «Культура» на создание в 2019 году модельных муниципальных библиотек.