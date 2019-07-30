Москва, 30 июля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий наказание за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля. Инициатива вносится во исполнение постановления Конституционного суда.

Грузовик на дороге

Сейчас КоАП устанавливает штраф для владельцев большегрузов при фиксации нарушений автоматической системой весогабаритного контроля, равный максимальному значению штрафа для юридических лиц, предусмотренного соответствующей частью той же статьи.

Согласно поправкам в КоАП, административная ответственность будет наступать в едином размере вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации соответствующего административного правонарушения. Предлагаемый размер административного штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юридических лиц, отмечают авторы.

Одновременно исключается административный штраф для водителей — для «обеспечения соблюдения собственником (владельцем) обязательных требований, направленных на сохранность и развитие автомобильных дорог, недопущение ухудшения их технического состояния и эксплуатационных характеристик».

Авторы отмечают, что отношения между водителем и работодателем «являются гражданско-правовыми и могут регулироваться договором перевозки груза, включая распределение между субъектами перевозки ответственности в случае фиксации нарушения установленных законодательством Российской Федерации требований».