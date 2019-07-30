Тирасполь, 30 июля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. «Отношение приднестровцев к российским миротворцам абсолютно понятно. Для нас воин-миротворец — это такой же солдат-освободитель, как воин 44-го года, освободивший нашу территорию от фашистской чумы», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на митинге по случаю 27-летия миротворческой операции на Днестре под эгидой России, передает ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротворцы

По словам президента, Россия все эти годы остается главным гарантом мира на Днестре, в то время как молдавские политики продолжают требовать ее ухода из Приднестровья и при этом говорят о каком-то диалоге с ПМР. «Приднестровская Молдавская Республика и ее руководство не против политического диалога. Но перед началом его надо ответить на один вопрос: кто виновен в агрессии против Приднестровья, вооружённом вторжении и гибели наших людей? Готова ли молдавская сторона назвать преступников поименно и, естественно, привести их к ответственности перед судом? Я думаю, вряд ли. Потому что нет понимания своей вины и нет силы духа сознаться в содеянном», — сказал он.

Глава российской делегации в Объединенной контрольной комиссии Илья Уваров заявил, что миротворцы — основа гарантии мира на берегах Днестра. «Каждый, кто познал ужас и бессмысленность вооружённого конфликта между вчерашними соседями и друзьями, скажет о недопустимости его повторения. Поэтому так важно, чтобы в Зоне безопасности находились миротворцы, способные предупредить конфликт и защитить мирных граждан», — сказал он.

По словам сопредседателя ОКК от Приднестровья Олега Белякова, Россия смогла объединить ранее конфликтующие стороны и усадить их за стол переговоров. «В едином строю несут сегодня службу военнослужащие России, Молдавии и Приднестровья, а также военные наблюдатели Украины. И это как раз является сдерживающим элементом, который не позволяет зародиться новому конфликту на берегах Днестра», — уверен он.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев подчеркнул, что миротворческая миссия на Днестре — уникальная по своей успешности. «Самое главное — уже 27 лет на берегах Днестра мир, стабильность и безопасность. Именно в Приднестровье, на нашей земле, военные России и Украины плечом к плечу выполняют задачи по сохранению мира и безопасности», — сказал министр.

По его словам, вопрос о замене миротворческой операции или её завершении может быть поднят только после полного урегулирования конфликта. «На текущем этапе обсуждать эту тему нет никаких оснований», — заключил Игнатьев.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибли более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами).

По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400. 21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.