Стыдно: стало известно, сколько семей в РФ живут в условиях нищеты
Москва, 30 июля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Нищета почти 15% российского населения тянет вниз уровень потребительского спроса, что закономерно оборачивается проблемами для экономики РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 20,9 млн человек, или 14,3% населения страны.
При этом экономист подчеркнул, что если в России почти 15% населения являются полностью нищими, то, соответственно, всё это сильно тянет вниз потребительский спрос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост бедности в стране Росстат объясняет «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен» — прожиточный минимум за год увеличился на 7,2% (в I квартале 2018 года он составлял 10 038 рублей), а потребительские цены за этот период выросли в среднем на 5,2%.