Вильнюс, 30 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Демонтаж мемориальной доски Йонасу Норейке со стен библиотеки Литовской академии наук в центре Вильнюса вызвал начало кампании по героизации нацистских пособников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Реабилитировать Норейку, который ответственен за Холокост, а в годы Второй мировой войны отвечал за изоляцию евреев в Шяуляйском гетто, собираются через парламент и Генеральную прокуратуру.

Пособник нацистов Йонас Норейка

Жалобу на решение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса демонтировать доску в Генеральную прокуратуру отправили депутаты Сейма Литвы от консерваторов Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас. Они просят официально признать, что Норейка якобы только формально сотрудничал с нацистами, будучи начальником Шяуляйского округа при оккупации, но на самом деле едва ли не спасал евреев, поддерживая связь с «партизанским подпольем».

Политики настаивают, что мэр Вильнюса превысил свои полномочия, «игнорирует мнение компетентных учреждений, стравливает общество и переписывает историю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мемориальную доску без всяких анонсов демонтировали со здания библиотеки Литовской академии наук в центре Вильнюса ранним утром 27 июля. Йонас Норейка тесно сотрудничал с немецкими оккупационными войсками в период Второй мировой войны и виновен в массовом истреблении евреев. Советским судом он был признан виновным и расстрелян, однако в современной Литве героизирован.

Холокост в Литве носил самый страшный характер, было уничтожено порядка 95−98% всего еврейского населения, а расправы начались до прихода нацистов самими литовцами. Современная Литва пытается отмежеваться от этой страницы истории, утверждается, что массовые казни организовывали сами нацисты и в меньшей степени — литовцы.