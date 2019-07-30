Белгород, 30 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Живые растения в горшках вместо букетов будут вручать на всех официальных мероприятиях в Белгородской области. Многолетние кустарники и микродеревья уже выращивают в ботаническом саду Белгородского госуниверситета. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе губернатора и правительства области.

Https://belregion.ru Живые растения в горшках будут вручать теперь на всех официальных мероприятиях в Белгородской области

Саженцы с закрытой корневой системой заменят цветочные букеты на официальных вручениях наград, поздравлениях и других торжественных мероприятиях. Областные власти даже проводили опрос, в нём почти 78% респондентов высказались за растения в горшках. Выращивание многолетников оформили в соответствующий региональный проект.

В ботаническом саду Белгородского госуниверситета для этих целей уже вырастили свыше 2,5 тысячи растений. Это лаванда узколистная сорта «Блю стрейн», саженцы черноплодной рябины и лапчатки кустарниковой.