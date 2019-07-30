Красногорск, 30 июля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил разработать программу развития детских лагерей. Об этом он заявил 30 июля на заседании правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«Нам нужно летним лагерям дальше уделять внимание, чтобы инфраструктура вся обновлялась», — сказал Воробьёв.

Губернатор поручил подготовить соответствующую программу первому заместителю председателя правительства Ольге Забраловой.

Ранее в министерстве социального развития Московской области рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что ежегодно в Московской области в загородных организациях отдыхают более 400 тысяч детей. При этом ведомство «не располагает информацией» о материально-техническом состоянии пансионатов для оздоровления детей на территории региона и периодичности их проверок.