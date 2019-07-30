Москва, 30 июля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. То, что в России уменьшилась разница между заработными платами самых бедных и самых богатых граждан, ни в коем случаем не может говорить о том, что в стране снизился уровень социального расслоения, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя некоторые выводы, сделанные из результатов исследования, проведённого лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова. Последнее показало, что если в 2000 году разрыв между зарплатами самых высокооплачиваемых работников и самых низкооплачиваемых составлял 34 раза, то к 2019 году он уменьшился до 13 раз.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Когда была опубликована эта статистика, некоторые российские СМИ интерпретировали её в том смысле, что в России уменьшился уровень социального расслоения, — сказал Комолов. — Но это была ложная трактовка. Снизилась разница в заработных платах. Но дело в том, что богатые в России зачастую вообще не получают зарплату в привычном смысле этого слова. Основную часть российских олигархов составляют дивидендные доходы и различные процентные доходы. И живут они не на трудовые доходы. Иными словами, говорить, что у нас расслоение и неравенство уменьшилось, никак нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты РЭУ имени Г. В. Плеханова подсчитали, каков в 2019 году разрыв между заработными платами самых высокооплачиваемых граждан России и самых низкооплачиваемых. Оказалось, что ещё в 2000 году эта разница была в 34 раза. К 2005 году она уменьшилась и составляла уже 25 раз. В 2019 году разрыв составляет 13 раз.