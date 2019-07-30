Екатеринбург, 30 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга продолжают диалог с федеральными коллегами о строительстве второй линии метро. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам мэра, диалог идёт «в конструктивном русле», несмотря на злопыхательства некоторых СМИ.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что вторая ветка метро будет обязательно построена. В планах у городских властей стоит даже третья, «диагональная» ветка.