Индонезия, 30 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Военные из Индонезии, Малайзии и с Филиппин проводят совместные учения под названием Indomalphi, которые направлены на обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах трёх стран, сообщает Antaranews.

Facebook@ArmedForcesofthePhilippineRepublic Военные Индонезии, Малайзии и Филиппин

Издание отмечает, что совместные учения направлены на расширение пограничного сотрудничества между тремя странами, а именно на противодействие террористическим атакам и транснациональной преступности, а также для содействия миру, безопасности, стабильности и экономическому процветанию в регионах.

Открытие совместных учений состоялось 29 июля в пехотном батальоне города Таракан в индонезийской провинции Северный Калимантан. В учениях приняли участие не менее 180 человек из трех стран.

Ожидается, что Indomalphi продлится 14 дней и завершится 8 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Индонезии и Малайзии провели совместные учения по борьбе с терроризмом в индонезийской провинции Западная Ява.