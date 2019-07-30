Москва, 30 июля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Попытки незаконных митингов на территории России необходимо жестко пресекать, заявил 30 июля первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман в ходе заседания коллегии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, последнее событие в Москве диктует необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования.

«Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций», — сказал он.

Прокурор добавил, что также необходимо своевременно реагировать на факты нарушения прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, в том числе и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля оппозиция пыталась устроить несанкционированный митинг перед зданием столичной мэрии. Однако стражи порядка этого не допустили.

В последние дни внесистемная оппозиция с помощью своих митингов пытается оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, чтобы та зарегистрировала на выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидатов ряд граждан, среди которых в том числе ближайшие сподвижники оппозиционного блогера Алексея Навального.

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