Симферополь, 30 июля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Крыму предлагают ужесточить наказание за нарушение правил использования маломерных судов вплоть до конфискации. Об этом 30 июля на заседании Совмина РК заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«Мы сегодня видим полный бардак, все службы признаются в своем бессилии. Поэтому мы настаиваем на конфискации орудия административного правонарушения. Конфискуем — сразу закончится вся ситуация», — отметил глава РК, подчеркнув, что уже обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующим предложением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК пригрозил нелегальным перевозчикам конфискацией машин за систематические нарушения норм безопасности.

Подробности: В Крыму будут изымать машины у нелегальных перевозчиков