Москва, 30 июля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. 1 августа в яхт-клубе «Эллинг» на Болотном острове в творческом кластере «Красный Октябрь» состоится пресс-конференция, посвященная юбилейной дате — 10 лет с момента основания Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

К представителям СМИ, обеспечивающим информационный «попутный ветер» инициативам по развитию кинематографической отрасли, выйдут «капитаны» АПКиТ: Сергей Сельянов, Александр Акопов, Влад Ряшин, Игорь Толстунов. Они подведут итоги деятельности Ассоциации продюсеров за минувший период. В мероприятии также примут участие Родион Павлючик, Виктор Будилов и Инесса Юрченко — продюсеры, которые активно поддерживают реализацию проектов АПКиТ, ускоряя их течение.

«Для проведения дня рождения АПКиТ мы искали место с интересной атмосферой — чтобы подчеркнуть, что у нас необычный именинник. Ассоциация объединила в себе разные кинокомпании, сильных продюсеров и при этом стала очень дружной внутри себя организацией, которая умеет работать над вопросами развития кинематографической отрасли как единое целое. Благодарим группу «ГУТА», которая выступает партнером нашего мероприятия и помогает нам в том, чтобы 10 лет АПКиТ стали событием для членов Ассоциации и журналистов», — комментирует Исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, которая выступит модератором пресс-конференции.

Пресс-конференция начнется в 17:00.

Место проведения: яхт-клуб «Эллинг» (Берсеневская набережная, 2, строение 1).

Обращаем внимание представителей СМИ: для участия в пресс-конференции обязательна аккредитация!

Контакты для аккредитации:

Анна Черникова, PR-директор АПКиТ

achernikova@rusproducers.com, +7 (965) 283-24-14

От Группы «ГУТА»: Мария Магронт, mmagront@mail.ru, +7 (903) 661-13-11