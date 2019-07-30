Барнаул, 30 июля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае хирурги-онкологи провели уникальную операцию 58-летней пациентке с диагнозом «аденокарцинома ободочной кишки четвёртой стадии с синхронными метастазами в печени». Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в краевом правительстве, женщине одномоментно удалили опухоль кишечника, левую долю печени и селезёнки.

Алтайский краевой онкологический диспансер, официальный сайт Алтайского края Алтайские хирурги-онкологи провели уникальную операцию

Кроме того, в ходе почти восьмичасовой операции хирурги провели пластику удалённого участка диафрагмы, куда проросла опухоль.

Уточняется, что при таких состояниях хирургическое лечение, как правило, проводится в два этапа. Как подчеркнули в Алтайском краевом онкологическом диспансере, подобные операции проводятся крайне редко даже в крупных федеральных центрах.

По словам завотделением рентгенохирургических методов лечения краевого онкодиспансера Константина Мамонтова, ключевую роль сыграла слаженная работа всей операционной бригады. Также свою лепту внесла команда анестезиологов.

«Не буду скромничать, каждый из нас выполнил свою работу на высоком уровне», — подчеркнул Мамонтов.

В настоящее время пациентка готовится к выписке. Ей предстоит химиотерапевтическое лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае начали применять современное устройство отечественного производства для предотвращения инсультов. По данным регионального минздрава, первые в России имплантации нового устройства (окклюдеров) провели в краевой клинической больнице. Операции прошли успешно.

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