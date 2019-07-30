Москва, 30 июля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В осеннюю сессию комитет Госдумы по финрынку намерен поставить заслон мошенничествам с использованием судебного приказа и фальшивых расписок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, об этом сообщил первый зампред комитета Антон Гетта («Единая Россия»).

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«Мы будем мониторить ситуацию и постараемся оперативно принимать меры на законодательном уровне, чтобы данный вид афер получил законодательный «бан», — сказал Гетта.

Мошенничества по таким схемам получили распространение, причем страдают не только индивидуальные предприниматели, но и физлица. В марте 2016 года был принят закон №45-ФЗ, который урегулировал упрощенный порядок взыскания долгов с помощью судебного приказа. Этот документ ускоряет процедуру взыскания долгов с граждан и организаций. Позже Верховный суд объяснил, какие долги и в каком порядке можно списать со счета или карты без судебного разбирательства и исполнительного листа.

Банк видит судебный приказ и списывает деньги — их получают мошенники. Владелец счета может узнать о списании через несколько дней.

Максимальная сумма долга, который можно взыскивать по судебному приказу, составляет 500 тыс. рублей. Причем судебный приказ выносится без участия должника. В своей схеме мошенники рассчитывают на то, что вы не получите судебный приказ по почте и не успеете подать возражения за 10 дней.