Чебоксары, 30 июля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Чувашии 15 районов приступили к уборке урожая. В настоящее время зерновые убраны с площади более 4,4 га, что втрое меньше по сравнению с прошлогодним периодом. При этом урожайность зерновых выше, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные минсельхоза Чувашии.

Cap.ru Уборка урожая в Канашском районе

К уборке зерновых и зернобобовых культур приступили хозяйства 15 муниципальных районов республики. По данным на 29 июля, зерновых и зернобобовых скошено на площади 4,437 га, что почти втрое меньше, чем было на аналогичную дату прошлого года. В том числе пшеница убрана с площади 1,718 га, что в 6,6 раза меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.

Обмолот зерновых и зернобобовых сократился за указанный период в 3,3 раза — на 29 июля обмолочено культур с площади 3,331 га. Намолочено (в первоначально оприходованном весе) 9,606 тонн, что в 3,37 раза меньше к уровню прошлогоднего периода.

При этом урожайность зерновых выше: если в прошлом году она составляла 28,3 ц/га, то в этом году — 28,8 ц/га.

В республике также начата уборка картофеля, овощей, продолжается заготовка кормов. Выполнен план посева озимых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вводился режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стала массовая гибель посевов озимых. По данным минсельхоза республики, всего под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых. Весной обследованы посевы на 80 тыс. га, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). Наибольшая площадь гибели озимых посевов отмечена в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов.