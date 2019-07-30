Стокгольм, 30 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Шведский климатический институт прогнозирует скорые погодные катаклизмы. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Аномальная жара летом этого года в Швеции станет причиной множества штормов в ближайшее время. Климатический институт в Швеции прогнозирует штормы в районе всего южного побережья. Кроме того, ожидаются нарушения работы телекоммуникационных сетей и электроприборов из-за сильных гроз. Так же дорожные службы Швеции получили предупреждение о том, что возможны кратковременные затопления автомагистралей и падения деревьев на юге страны.

Однако в тоже время специалисты климатического института утверждают, что погодные аномалии пройдут быстро.