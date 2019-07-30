Москва, 30 июля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Регионам России, не снизившим показатели младенческой смертности, грозят санкции. Показатели должны быть снижены до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся, заявила замдиректора Департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения Минздрава РФ Ольга Чумакова, сообщает «Медвестник».

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Будут применяться санкции в виде перераспределения субсидий по отстающим регионам. Кроме того, для улучшения ситуации в субъекты РФ, где не справляются с поставленной задачей, будут направлены команды специалистов.

Чумакова отметила, что ситуация с младенческой смертностью в регионах России разная. В частности, план федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» не выполняется в 15 субъектах РФ.

По данным на апрель 2019 года, младенческая смертность в России снизилась до 4,7 случая на 1 тыс. родившихся. В конце 2018 года этот показатель составлял 5,1 случая, а к 2025 году он должен быть доведен до 4,5.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель младенческой смертности в России в I квартале 2019 года снизился на 15,7%.

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